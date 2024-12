Handlová hľadá predajcov vianočného pečiva, nápojov a výrobkov

Handlová 6. decembra (TASR) - Námestie baníkov v Handlovej doplnia od tretej adventnej nedele 16. decembra i stánky s občerstvením a ručne robenými výrobkami. Samospráva hľadá predajcov vianočného sortimentu, záujem môžu radnici nahlásiť do 12. decembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Mesto ponúka v zmysle schváleného kalendára celomestských podujatí na rok 2024 a 2025 priestor šikovným ľuďom, ktorí ovládajú ľudové remeslá, sú šikovní v ručných prácach alebo je predmetom ich podnikania ponuka občerstvenia s kombinovaným predajom jedál a nápojov či potravinárskym sortimentom zameraným na vianočné obdobie," uviedla Paulínyová.



Stánky s tovarom a občerstvením plánuje samospráva zabezpečiť na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať od 16. decembra do 6. januára 2025 a podujatie Zimné námestie, ktoré potrvá od 7. do 31. januára 2025. Svoj záujem môžu predajcovia nahlásiť do 12. decembra, prihlášku na trhy nájdu na webe mesta, prípadne si ju môžu prevziať v tlačenej podobe na mieste prvého kontaktu na mestskom úrade. Prihlásiť sa môžu aj na vybrané dni v termíne trhov.



"Počet predajných stánkov môže byť z kapacitných dôvodov obmedzený, mesto si vyhradzuje právo na výber predajcov," dodala Paulínyová.