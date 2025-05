Handlová ku koncu minulého roka dlžila viac ako 801.000 eur

Handlová 30. mája (TASR) - Mesto Handlová ku koncu minulého roka dlžilo 801.540,89 eura. Jeho celková úverová zadlženosť bola na úrovni 4,98 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2024, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok (29. 5.) schválili mestskí poslanci. Prednostka mestského úradu Iveta Jurkovičová priblížila, že mesto má momentálne len dva úvery.



Celkové príjmy malo mesto vlani na úrovni 19.552.422,46 eura, celkové výdavky boli vo výške 19.069.779,25 eura. Prednostka podotkla, že i handlovská samospráva, podobne ako iné mestá a obce, sa musela v minulom roku vyrovnať s nedostatkom finančných zdrojov. „Podielové dane boli nižšie, naplnené na úrovni len 98 percent oproti očakávaniam. Tento vývoj poklesu podielových daní sa odzrkadlil i v našich možnostiach vo výdavkovej časti rozpočtu,“ spomenula Jurkovičová.



Na tvorbu rozpočtu a použitie v tomto roku podľa nej prejde po odpočítaní povinných položiek v podobe normatívnych prostriedkov štátu, ktoré sa prenášajú do roku 2025 a musia sa minúť do konca marca, suma 169.766 eur.



Samospráva v minulom roku nečerpala kapitálové výdavky ani výdavkové finančné operácie.