Handlová kúpi pozemok na Lipovej ulici, chce tam vybudovať parkovisko

Handlová 28. júla (TASR) - Samospráva Handlovej odkúpi od štátu pozemok v blízkosti jedného z bytových domov na Lipovej ulici. Vybudovať tam chce parkovisko. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Mesto chcelo parcelu o výmere 1546 štvorcových metrov (m2) najskôr získať do svojho vlastníctva bezodplatne, so žiadosťou preto oslovilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. "Ministerstvo môže v zmysle zákona bezodplatne previesť iba pozemky pod stavbami vo vlastníctve obce vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou," spomenula Paulínyová.



Na tomto pozemku sa však podľa nej žiadna stavba nenachádza a bytový dom, ku ktorému je priľahlý, nie je vo vlastníctve mesta, bezplatný prevod pozemku preto nebol možný. "Rezort však mestu ponúkol tento pozemok na predaj za kúpnu cenu jedno euro za m2 s podmienkou jeho využívania výlučne na verejné účely po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva. Poslanci kúpu pozemku na účel vytvorenia parkovacích miest odsúhlasili na svojom poslednom rokovaní za kúpnu cenu 1546 eur," dodala hovorkyňa.