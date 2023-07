Leto na námestí v Handlovej bude patriť piatkovým koncertom

Handlová 7. júla (TASR) - Leto na Námestí baníkov v Handlovej bude patriť koncertom, ktoré sa uskutočnia každý piatok. Ťažiskovým podujatím v júli bude rodinný festival, v auguste to budú Regionálne oslavy Dňa baníkov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Dramaturgia koncertov, ktoré budú v lete na Námestí baníkov, vzišla zo spolupráce domu kultúry s jednou z kaviarní. "Sú to milovníci umenia a spoločne sme sa rozhodli, že oživíme nielen námestie, ale aj pešiu zónu. Koncerty budú každý piatok, pokiaľ to bude možné a nebudú sa kryť s inými akciami," načrtol riaditeľ domu kultúry Branislav Čukan.



Na koncertoch sa podľa neho predstavia najmä regionálni umelci, Handlovú budú zastupovať mladá speváčka Veronika Bauerová či René Lacko so svojím dlhoročným spoluhráčom Maťom Máčekom.



"Ťažiskovou akciou júla bude Leto na námestí, veľké rodinné podujatie sa uskutoční 15. júla. Bude tam bábkové divadlo, hrané pesničkové divadlo, hudobný workshop. Nebudú chýbať šašovia, rôzne súťaže a prekvapením bude šapitó, kde budú papagáje ara," priblížil Čukan.



Dramaturgiu koncertov na námestí, ktoré budú pokračovať i v auguste, ešte organizátori pripravujú. "Ťažiskovým podujatím augusta však budú Regionálne oslavy Dňa baníkov. Vystúpi nová handlovská kapela The Riff SK aj country skupina B2," doplnil Čukan. V programe sa podľa neho predstavia i kapela Salco, revivalové zoskupenia skupín Guns N' Roses a ABBA. "Headlinermi budú Peter Bič Project a Heľenine oči," avizoval Čukan.