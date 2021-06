Ľudí na námestí v Handlovej schladí počas horúčav fontána i vodná hmla

Handlová 23. júna (TASR) - Ľudí na Námestí baníkov v Handlovej schladí počas letných horúčav fontána i vodná hmla. Samospráva pre vysoké teploty upravila i pracovnú dobu zamestnancov na mestskom úrade (MsÚ). Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"V centre mesta je počas leta spustená fontána, ktorá ochladzuje okolie. Už od roka 2018 je nainštalovaná na námestí i vodná hmla, ktorá je v prevádzke počas vysokých vonkajších teplôt v čase od 11.00 h do 12.00 h a od 14.00 h do 16.00 h," uviedla Paulínyová.



Na ochranu pred slnečnými lúčmi na detskom ihrisku na námestí mesto podľa nej nainštalovalo jeho prekrytie, ktoré umožňuje deťom a mamičkám stráviť tam čas. Oddýchnuť si môžu i na priľahlých trávnatých plochách námestia.



Samospráva v súvislosti s vysokými teplotami upravila na tento týždeň i pracovný čas zamestnancov na MsÚ. "Posun pracovnej doby vyplýva z povinnosti zamestnávateľa z pohľadu bezpečnosti pri práci. Vzhľadom na to, že budova handlovského úradu nie je plne klimatizovaná a pre aktuálne tropické teploty, zamestnanci budú mať upravenú pracovnú dobu do piatka 25. júna," ozrejmila hovorkyňa mesta.



Mesto podľa nej odporúča, aby obyvatelia v prípade tropických horúčav prednostne kontaktovali zamestnancov MsÚ elektronicky, respektíve telefonicky, vyhýbali sa pobytu na verejných priestranstvách počas vysokých teplôt a dodržiavali pitný režim."Odporúčania, ako zvládnuť horúčavy, sú dostupné i na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR," dodala.