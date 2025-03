Handlová má záujem o zdroje na rekonštrukciu MŠ Morovnianska cesta

Handlová 3. marca (TASR) - Samospráva Handlovej má záujem zrekonštruovať elokované pracovisko Materskej školy (MŠ) na Morovnianskej ceste. Na projekt zníženia energetickej náročnosti objektu bude žiadať fondy Európskej únie, náklady na obnovu pavilónov odhadlo na viac ako 2,27 milióna eur. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Primátorka Silvia Grúberová podotkla, že v súčasnej situácii miest a obcí je veľmi ťažké financovať veľké rozvojové alebo strategické projekty z vlastných alebo úverových zdrojov, ktoré mesto šetrí na nevyhnutné prípady. "Našou jedinou možnosťou je uchádzať sa o eurofondy alebo štátne dotácie," ozrejmila.



Jedným z projektov je i zámer rekonštrukcie MŠ na Morovnianskej ceste. "Pôjde nielen o zateplenie obvodového plášťa, ale aj strešnej krytiny, takisto o modernizáciu a rekonštrukciu vnútorného prostredia všetkých pavilónov vrátane kuchyne, jedálne a telocvične," priblížila Grúberová.



Stav objektu pracoviska MŠ podľa nej trápi mesto už niekoľko rokov, je najhorší spomedzi všetkých škôl a škôlok. "Na projekte preto intenzívne pracovalo a čakalo na výzvu, ktorá by mohla zafinancovať práce. Výzva je v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu a smeruje k zníženiu energetickej náročnosti verejných budov," doplnila.



Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 2.278.078,20 eura. Investícia by mala byť bez finančnej spoluúčasti mesta, závisieť to bude od výšky pridelených prostriedkov v prípade schválenia žiadosti.



Projekt zvýšenia energetickej efektívnosti MŠ Morovnianska cesta na sumu jeden milión eur má mesto v zozname prioritných zámerov, ktorý schválila Rada partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja k 15. novembru 2024. V súčasnosti dodávateľ finalizuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, následne mesto začne vybavovať stavebné povolenie a spracovávať žiadosť o NFP, ktorú plánuje na riadiaci orgán predložiť v apríli.