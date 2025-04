Handlová má záujem vybudovať oplotené a uzamykateľné stojiská na odpad

Handlová 8. apríla (TASR) - Mesto Handlová má záujem vybudovať pred vybranými bytovými domami oplotené a uzamykateľné stojiská na nádoby na komunálny odpad. Projekt je predpokladom na zavedenie váženého zberu odpadu.



Primátorka Silvia Grúberová priblížila, že výzvu na vybudovanie stojísk vyhlásil riadiaci orgán ešte v januári. „My sme ešte v minulom roku vypracovali štúdiu, ako by malo stojisko vzorovo vyzerať. Urobila sa tiež analýza, kde by mali stojiská byť. Predovšetkým ide o pôvodné stojiská, kde teraz stoja kontajnery,“ priblížila Grúberová.



Projekt po jeho realizácii by mal podľa nej priniesť možnosť zaviesť spravodlivý poplatok za vážený zber odpadu.



Samospráva by sa na financovaní investície mala podieľať sumou vo výške osem percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. Primátorka podľa svojich vyjadrení v súvislosti s nepriaznivou situáciou financovania samospráv verí, že mesto bude mať na investíciu financie z vlastných zdrojov. „Ide totiž o veľmi významný projekt, ktorý prispeje k spravodlivému zberu odpadu, ku ktorému som sa zaviazala ešte pred piatimi rokmi,“ dodala.