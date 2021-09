Handlová pozastavila vybudovanie uzamykateľné stojiská nádob na odpad

Handlová 10. septembra (TASR) – Samospráva Handlovej pozastavila zámer výstavby oplotených a uzamykateľných stojísk nádob na odpad pri bytových domoch. K tomuto kroku pristúpila pre zvyšovanie cien stavebných materiálov, čo by podľa nej investíciu niekoľkonásobne predražilo. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Mesto už vytypovalo plochy, identifikovalo vlastnícke vzťahy a navrhlo infraštruktúru stojísk. Odhadované náklady na vybudovanie 110 stojísk v celom meste by však po zvýšení cien stavebných materiálov stúpli na viac ako jeden milión eur.



„Je to závratná suma, ktorú si z vlastných financií nevieme dovoliť a postupná realizácia by mohla trvať aj päť rokov. V apríli sme odhadovali náklady na prvú etapu vo výške 200.000 eur, pričom sme predpokladali, že by mala tvoriť približne 40 percent celkových nákladov," povedala primátorka Silvia Grúberová.



Vybudovanie uzamykateľných stojísk na odpad je podľa nej dôležité pre váženie odpadu a spravodlivý výpočet poplatku za komunálny odpad. „Zavedenie platieb za odvoz komunálneho odpadu podľa jeho množstva bez uzamykateľných stojísk môže byť kontraproduktívne, keďže by stúpla odpadová ´turistika´ a množstvo čiernych skládok," podotkla.



Samospráva počká na vyhodnotenie analýzy odpadového hospodárstva v meste, ktorú pripravuje Inštitút cirkulárnej ekonomiky a bude zvažovať aj iné alternatívne riešenia. „Čakať budeme aj na eurofondové výzvy, v rámci ktorých by sme sa mohli uchádzať o finančné zdroje na tento projekt," dodala Paulínyová.