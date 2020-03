Handlová pre hrozbu šírenia nového koronavírusu zatvorí školy

Handlová 11. marca (TASR) - Samospráva Handlovej v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu dočasne od piatka (13. 3.) preruší vyučovanie na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. K rovnakému opatreniu vyzýva i súkromných zriaďovateľov. Rozhodol o tom v stredu krízový štáb mesta, informovala hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.



Školy a školské zariadenia v Handlovej, ktorých je v meste 16, budú od piatka 13. marca do pondelka 16. marca vrátane uzatvorené. Riaditeľky základných škôl udeľujú na základe odporúčania primátorky mesta Silvie Grúberovej riaditeľské voľno. Centrum voľného času so sídlom v dome kultúry zároveň ruší od štvrtka (12. 3.) do odvolania krúžkovú činnosť.



"Usmernenia štátnych inštitúcií k otázke plošného uzatvorenia škôl neprichádzajú, a preto využívame zákonné právo na obmedzenie školskej dochádzky v základných školách na čas, ktorý máme v kompetencii. Verím, že vo štvrtok po avizovanom zasadnutí ústredného krízového štábu budeme mať jasné inštrukcie čo ďalej," uviedla Grúberová. Dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu povedal, že sa zaoberajú otázkou prerušenia vyučovacieho procesu na všetkých školách.



Primátorka mesta zároveň odporúča súkromnej umeleckej škole Volcano a občianskemu združeniu Dazya – tanečnej skupine so sídlom v Handlovej, aby nasledovali rozhodnutia riaditeliek handlovských základných škôl v meste a tiež zrušili vyučovací proces, respektíve tréningy.



Ďalšie zasadnutie krízového štábu za účasti štatutárov škôl a školských zariadení na území mesta je naplánované na pondelok 16. marca o 9.00 h. V prípade pokynov od vyšších štátnych inštitúcií primátorka zvolá štáb podľa potreby skôr.