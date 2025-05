Handlová pre rokovanie vlády dočasne uzatvorí parkovacie plochy

Handlová 14. mája (TASR) - Mesto Handlová pre štvrtkové (15. 5.) rokovanie vlády SR dočasne uzatvorí parkovacie plochy v centre. Uzatvoria sa i prevádzky v blízkosti rokovania. Dopravné obmedzenie si vyžiada i večerné podujatie v športovej hale. Samospráva o tom v stredu informovala na svojom webe.



„Rokovanie vládnych predstaviteľov je plne v organizácii Úradu vlády a mesto Handlová poskytuje nevyhnutnú súčinnosť v rámci organizačno-technického zabezpečenia,“ skonštatovala Vanda Matiašková z mestského úradu.



Samospráva z dôvodu konania rokovania a zabezpečenia priestoru dočasne uzavrie viaceré parkovacie plochy pre verejnosť. „Pre účastníkov rokovania a nimi pozvaných hostí, ako aj organizátorov budú vyhradené parkovacie plochy z prednej i zadnej časti mestského úradu, podnikateľského inkubátora a Domu kultúry a knižnice mesta Handlová od stredy od 17.00 h do štvrtka do 20.00 h predbežne,“ konkretizovala Matiašková. Radnica v tejto súvislosti podľa nej prosí majiteľov motorových vozidiel, aby na parkovanie využili priľahlé parkovacie plochy a miesta, prípadne využili na príchod a odchod z centra mesta iný spôsob dopravy.



Bezpečnostné opatrenia si vyžiadajú i uzatvorenie viacerých prevádzok a oddelení úradu, ktoré sa nachádzajú v podnikateľskom inkubátore.



Vodičov čaká obmedzenie dopravy i pre konanie podujatia Smeru-SD v športovej hale. „Doprava a parkovanie budú obmedzené na uliciach 1. mája, Údernícka, v lokalite pri športovej hale a na Poštovej ulici,“ spresnila Matiašková.



Dopravná situácia je podľa nej upravená dočasným dopravným značením, parkovanie bude v týchto miestach vyhradené od stredy od 17.00 h do štvrtka do 22.00 h predbežne. „Majitelia motorových vozidiel si už v stredu môžu za stieračmi nájsť oznámenia o obmedzení dopravy a parkovania. Na parkovanie vo vyhradenom čase môžu vodiči využiť časť odstavných plôch na Ulici 1. mája pred bývalým kúpaliskom,“ dodala.