Handlová pri príležitosti katarínskych dní ocení osobnosti
Návrhy na udelenie výročných cien mesta podľa nej môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor a verejnosť.
Autor TASR
Handlová 8. septembra (TASR) - Mesto Handlová bude tradične pri príležitosti Handlovských katarínskych dní 21. novembra oceňovať Handlovčanov, ktorí významne prispeli k rozvoju mesta a šíria dobré meno Handlovej doma i v zahraničí. Návrhy laureátov mestských ocenení môže radnici posielať i verejnosť, a to do konca septembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Radnica sa pri udeľovaní mestských ocenení riadi Štatútom mesta Handlová. „Samospráva do roku 2025 spolu udelila 192 verejných uznaní vo všetkých kategóriách, ktoré sú určené v Štatúte mesta Handlová. Kategórie oceňovania zostali nezmenené, t. j. Čestný občan, Cena mesta, Odmena a Cena primátora mesta,“ spomenula Paulínyová.
Zmenou štatútu mesta vlani v septembri podľa nej došlo k doplneniu viacerých kategórií v kategórii Cena mesta, zmeny sa nedotkli ostatných kategórií. Cenu mesta môže udeliť samospráva za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, v technickej, umeleckej, publicistickej a vo verejno-prospešnej činnosti osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí. Ďalej osobám za záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov, udržovanie baníckeho historického dedičstva, výnimočnú činnosť v oblasti športu, zdravotníctva a sociálnych vecí a v oblasti školstva.
„Spravidla sa v Handlovej udeľujú tri Ceny mesta a tri Ceny primátora mesta. Množstvo udelených ocenení ani nový Štatút mesta neurčuje. Preto je na voľbe poslancov, koľko bude v danom roku ocenených. Spravidla sa ocenenia udeľujú za významné počiny za predchádzajúci rok, t. j. od Kataríny po Katarínu,“ priblížila Paulínyová.
Návrhy na udelenie výročných cien mesta podľa nej môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor a verejnosť. Návrhy musia riadne odôvodniť. Nominácie môžu zasielať mestskému úradu tento rok do 26. septembra.
