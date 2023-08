Handlová sa zapojila do projektu elektronizácie služieb samosprávy

Handlová 2. augusta (TASR) - Mesto Handlová sa zapojilo do projektu elektronizácie služieb samosprávy. Jeho výsledkom bude niekoľko desiatok elektronických služieb pre fyzické i právnické osoby, ktoré tak už nebudú musieť chodiť na úrad. Radnica ich chce spustiť v septembri. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Zmluvu o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest uzatvorilo mesto s DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) koncom apríla. Projekt spustilo v tomto období, jeho výsledkom má byť 77 elektronických služieb pre právnické osoby a 85 pre fyzické osoby.



"Významným prínosom pre obyvateľov bude možnosť vyplniť inteligentné elektronické formuláre a zrýchlenie procesov pri vybavovaní úradných záležitostí s mestom," skonštatovala Paulínyová.



Prvým krokom je podľa nej zosúladenie databáz právnických a fyzických osôb s centrálnym registrom štátu. "V praxi to znamená porovnávanie a opravu dát, ktorá bude v celom projekte najnáročnejšia, keďže databázy štátu a mesta neboli doposiaľ prepojené," priblížila.



Zavedením projektu bude existovať jedna databáza, ktorá bude v čase zaznamenávať zmeny. "Napríklad, ak nastane zmena bydliska a zaznačí ho matrika v Handlovej, ten istý údaj bude zaznamenaný aj v registri štátu. Tým sa vyhneme do budúcnosti nezrovnalostiam, ako sú chyby v menách, rodných číslach a podobne. O jednom obyvateľovi bude iba jeden a aktuálny záznam," ozrejmila Paulínyová.



Celý projekt by mal byť ukončený v septembri. Podľa prednostu mestského úradu Tibora Kolorédyho je spustenie projektu z hľadiska procesov zamestnancov mesta do troch mesiacov reálne.



DEUS vykonal všetky potrebné kroky, ktoré sa týkajú verejného obstarávania a mesto sa zaviazalo po spustení služieb hradiť 0,40 eura za obyvateľa na rok, čo je priemerná ročná suma vo výške 6500 eur. "Mesto v spolupráci s DEUS pripravuje taktiež propagačnú kampaň pre obyvateľov s vysvetlením výhod, ako aj pomoci pri vybavovaní občianskych preukazov s čipom," doplnila hovorkyňa.



Elektronizácia podľa nej neprináša len časovú a finančnú úsporu pre zamestnancov úradu a občanov, ale šetrí papier, a teda aj životné prostredie.