Handlová upravila pre vysoké teploty stránkové hodiny mestského úradu

Handlová 14. augusta (TASR) – Zamestnanci handlovského mestského úradu (MsÚ) budú budúci týždeň pracovať od skorých ranných hodín. K úprave stránkových hodín úradu od 17. do 21. augusta pristúpila samospráva pre očakávané vysoké teploty. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Možný posun pracovného času zamestnancov na MsÚ Handlová mesto avizovalo už začiatkom júla. „K úprave stránkových hodín sme pristúpili vzhľadom na to, že budova MsÚ nie je plne klimatizovaná a z dôvodu krátkodobej predpovede počasia, ktorá predpokladá vysoké teploty, ako i povinnosti zamestnávateľa dodržovať bezpečnosť pri práci v prípade vysokých teplôt," zdôvodnila Paulínyová.



Zamestnanci MsÚ budú budúci týždeň pracovať od 6:00 do 14:00, štvrtok 20. augusta je na úrade nestránkový deň. „Pri osobnej návšteve stále platia opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Vstup je možný len cez hlavný vchod. Pri príchode si občania musia dezinfikovať ruky a mať na tvári rúško," pripomenula hovorkyňa.



Mesto v tejto súvislosti podľa nej obyvateľom odporúča, aby v prípade tropických horúčav prednostne kontaktovali zamestnancov MsÚ elektronicky, respektíve telefonicky a vyhýbali sa pobytu na verejných priestranstvách počas vysokých teplôt.