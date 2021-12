Jednorazové plastové obaly v Handlovej skončili

Handlová 26. decembra (TASR) - Mesto Handlová už nebude nakupovať jednorazové plastové obaly. Zámerom samosprávy je predchádzať produkcii tohto druhu odpadu, ktorý zaťažuje životné prostredie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Opatrenie vychádza z príkazu primátorky Silvie Grúberovej. Nariadila, aby zamestnanci, ktorí pre mesto nakupujú tovary, prestali nakupovať nápoje v plastových fľašiach a jednorazové výrobky z plastu. Zákaz nie je prvou iniciatívou samosprávy na zníženie produkcie tohto druhu odpadu. Už v septembri počas Baníckeho jarmoku zakázala predajcom nápojov používať jednorazové plastové poháre. Mesto im dalo k dispozícii opakovane použiteľné poháre s potlačou s handlovskými ikonami.



"Jednorazové plasty sú luxusom, ktorý si už mesto nemôže dovoliť. Od júla tohto roka je aj na Slovensku zakázané uvádzať na trh niektoré jednorazové plastové výrobky. Týka sa to tanierov, príborov, miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek z balónov, vatových tyčiniek do uší, ale aj nádob na potraviny, nápojových obalov a pohárov vyrobených z expandovaného polystyrénu," pripomenul Peter Kerata z referátu ochrany prírody a krajiny Mestského úradu v Handlovej.



Dopredávať tieto výrobky budú môcť obchodníci podľa neho do konca roka. "Ide o to, aby sa plastové výrobky nahradili alternatívami, ktoré sú opätovne použiteľné, ale neobsahujú plasty," ozrejmil.



V roku 2020 obyvatelia mesta Handlová vyprodukovali 228.967 kilogramov plastov, čo je približne 14,2 kilogramu na obyvateľa, dodala Paulínyová.