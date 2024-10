Handlová: Mesto zakúpilo pre MsZ elektronický hlasovací systém

Handlová 16. októbra (TASR) - Mesto Handlová obstaralo pre rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ) elektronický hlasovací systém. Za zariadenie spolu so softvérom a s hardvérom zaplatilo zo svojho rozpočtu viac ako 15.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Elektronické hlasovacie zariadenie, ktoré nahradilo dvíhanie kariet s prideleným číslom, využili mestskí poslanci po prvý raz na svojom rokovaní koncom septembra. Pre jeho zavedenie museli schváliť i aktualizáciu rokovacieho poriadku. "Elektronické zariadenie kladie dôraz na prezentáciu poslancov, ktorí svoju prítomnosť deklarujú vložením poslaneckej karty do hlasovacieho zariadenia. Elektronický spôsob eviduje aj prihlásenie sa do diskusie, či už s diskusným príspevkom, alebo s faktickou poznámkou, pričom poslanec môže diskutovať priamo z miesta rokovacej lavice vybavenej po novom samostatným mikrofónom," opísala Paulínyová.



Naďalej sa k bodom môžu podľa nej vyjadriť aj prítomní občania, ktorí pri svojom vystúpení v diskusii prichádzajú za rečnícky pult opatrený samostatnou jednotkou s mikrofónom. "Systém obsahuje časomieru, to znamená, že automaticky odrátava dĺžku rečníckych príspevkov," priblížila.



Mesto za 25 hlasovacích jednotiek, hardvér aj softvér, ako i riadiacu jednotku zaplatilo 15.390 eur. Dofinancovalo aj kúpu veľkorozmernej obrazovky. Záruka na hlasovací systém je päť rokov. "Archaické hlasovanie tak nahrádza moderný spôsob hodný 21. storočia," dodala Paulínyová.