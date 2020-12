Handlová zbiera darčeky pre deti zo sociálne slabších rodín

Handlová 4. decembra (TASR) - Handlovčania môžu pripraviť miestnym deťom zo sociálne slabších rodín krajšie Vianoce. Mesto pre ne pripravilo zbierku darčekov, rovnako zabezpečuje zbierku pre osamelých seniorov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Darčeky pre 50 detí zo sociálne slabších rodín bude radnica zbierať do 11. decembra. "V rámci prijatých hygienických opatrení do vianočných balíčkov odporúčajú organizátori venovať deťom školské pomôcky, spoločenské hry, stavebnice, detské knižky, maľovanky, detskú hygienu, jednorazové plienky, vianočné kolekcie alebo salónky," priblížila Paulínyová.



Zberné miesto je na sociálnom oddelení so sídlom pracoviska na Základnej škole Morovnianska cesta. Darčeky najskôr pôjdu do karantény a bezpečne ich odovzdajú terénni sociálni pracovníci.



Obyvatelia sa môžu naďalej zapojiť i do zbierky pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, v rámci ktorej môžu obdarovať 150 osamelo žijúcich seniorov v Handlovej. "Darčeky môžu doniesť do 6. decembra do vestibulu domu kultúry v pracovné dni v čase od 8.00 h do 17.00 h," dodala hovorkyňa mesta.