Handlová 22. februára (TASR) - Mesto Handlová zruší dočasné ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny, ktoré zriadilo pred dvoma rokmi v priestoroch budovy bývalej strednej priemyselnej školy. K zrušeniu pristúpi na základe pokynu Okresného úradu Prievidza. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Dočasné útočisko našlo v ubytovaní v prvej väčšej vlne približne 40 ľudí. Potom ich mesto postupne umiestňovalo do iných dočasných ubytovaní," spomenula Paulínyová. Samospráva podľa nej brala ohľad i na to, v akom zdravotnom stave boli odídenci.



Mesto dočasné ubytovanie ruší v týchto dňoch. "Priestory by mali byť kompletne uvoľnené do konca marca," priblížila hovorkyňa mesta. Zároveň vyzdvihla spoluprácu s firmami, dobrovoľníkmi a strednou odbornou školou pri zriaďovaní hot-spotu.