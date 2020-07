Mestskú plaváreň v Handlovej chce koncesionár otvoriť v októbri

Handlová 29. júla (TASR) - Plaváreň v Handlovej chce koncesionár, ktorý zabezpečuje jej rekonštrukciu, otvoriť v októbri tohto roka. Mesto sa s ním zároveň pre koronakrízu dohodlo na odklade splátok.



Rekonštrukčné práce na plavárni sú ukončené okrem hlavného bazéna, ten chce koncesionár dokončiť tesne pred kolaudáciou stavby, ktorá by mala byť v auguste, informoval na poslednom mestskom zastupiteľstve riaditeľ handlovskej plavárne Ľubomír Blaho. Firma by mala potom podľa neho pokračovať s prácami na vonkajšom areáli.



Handlovská samospráva momentálne za plaváreň koncesionárovi neplatí. Odplatu začala platiť spoločnosti B.T.I. od januára tohto roka, po štyroch mesiacoch sa s ňou pre koronakrízu dohodla na odklade splátok. "Za mesiace máj, jún, júl máme dohodu o odklade splátok. Koncesionár nám vyšiel v ústrety. Od septembra by sme mali začať opäť platiť. Verím, že to budeme zvládať," povedala primátorka Silvia Grúberová.



Októbrový termín otvorenia plavárne má byť už v poradí štvrtým. "Termíny boli viaceré. Tie, ktoré sú právne záväzné, v zmysle koncesnej zmluvy, dodržané neboli. Spoločnosť bola právnym spôsobom vyzývaná, aby termíny dodržala. Vychádzame jej v ústrety, veríme, že sa to podarí," uzavrela Grúberová.



Modernizáciu a prevádzku mestskej plavárne Handlová a priľahlého kúpaliska zabezpečuje spoločnosť za viac ako päť miliónov eur. Všetok majetok zostáva aj naďalej mestský a mesto bude náklady spojené s rekonštrukciou splácať na základe koncesnej zmluvy počas 15 rokov.