Mestský úrad v Handlovej bude v stredy otvorený dlhšie

Handlová 10. septembra (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Handlovej bude v stredy otvorený dlhšie. K úprave pracovného času na úrade samospráva pristúpila vzhľadom na ponechanie štvrtkov ako nestránkových dní. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



K zavedeniu štvrtkov ako nestránkových dní na úrade pristúpila samospráva pred časom. Nestránkový štvrtok zostáva v platnosti do 18. decembra. Zároveň mesto predĺžilo stránkový deň na úrade v stredy do 17.00 h. "Uvedomujeme si, že sme tu pre obyvateľov, na druhej strane je úlohou zamestnávateľa vytvoriť pracovné podmienky zamestnancom. Na vybavenie agendy obyvateľov sú potrebné šetrenia v teréne, spracovanie a napĺňanie informačných systémov, ktoré si vyžadujú sústredenú prácu," uviedol prednosta MsÚ v Handlovej Tibor Kolorédy.



V konečnom dôsledku budú mať obyvatelia podľa neho svoju agendu vybavenú skôr a úrad musí byť pripravený na elektronické spracovanie dokumentov vedúcich ku kvalitnejšiemu poskytovaniu služieb.



Úpravu pracovného času na úrade prerokovala primátorka Silvia Grúberová s tamojšou odborovou organizáciou. "Odborová organizácia a zamestnanci požadovali ponechanie nestránkového dňa. Preto ponechávame štvrtok ako nestránkový deň, avšak ostávame ústretoví k obyvateľom a na približne dva a pol mesiaca zriaďujeme dlhší stránkový deň v stredu," ozrejmila Grúberová.



Samospráva koncom tohto roka podľa nej vyhodnotí návštevnosť a podľa toho záväzne nastaví, ako bude úrad otvorený v budúcom období. "Snahou mesta je do budúcnosti kvalitnejšie poskytovať služby elektronicky, k čomu vedie príprava stránky s novými formulármi na webovom sídle mesta, ako aj posilnenie elektronických služieb, kde je však potrebná spolupráca s obyvateľmi v oblasti aktivácie ich elektronických schránok," dodala.



Na mestskom úrade naďalej zostávajú v platnosti i opatrenia na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Vstup na MsÚ je možný len cez hlavný vchod. Pri príchode si občania musia dezinfikovať ruky a mať na tvári rúško. Radnica zároveň obyvateľom odporúča, aby si agendu vybavovali prednostne telefonicky alebo elektronicky.