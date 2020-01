Mestským policajtom v Handlovej pribudlo viac kompetencií

Handlová 8. januára (TASR) - Mestským policajtom pribudli viaceré kompetencie. Umožnili im to novely zákonov, ktoré vstúpili do platnosti v decembri minulého roka. Po novom môžu pokutovať vodičov pri rôznych porušeniach zákona o cestnej premávke. Informovala o tom hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.



Nové kompetencie pribudli mestským policajtom na základe noviel zákonov o cestnej premávke, obecnej polícii a priestupkoch. "K základným úlohám mestských policajtov pribudlo oprávnenie využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy. Viac oprávnení majú aj v prípade kontroly taxikárov a pri prehliadke zadržaných," načrtla Paulínyová.



Zmenou prešli aj základné úlohy príslušníkov mestskej polície, kde pri objasňovaní priestupkov došlo k rozšíreniu právomocí. "Vďaka novele zákona môžeme napríklad zastaviť a pokutovať vodiča, ktorý vojde alebo prejde vozidlom cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, keď vodič cúva v jednosmernej ceste. A taktiež, keď vodič prejde s vozidlom na signál svetelného dopravného zariadenia s červeným svetlom," priblížil náčelník mestskej polície (MsP) Handlová Marcel Jánošík.



Za priestupok spáchaný závažnejším konaním podľa zákona o cestnej premávke môžu vodičom mestskí policajti udeliť blokovú pokutu do výšky 150 eur.



Mestskí policajti sa môžu po novom presvedčiť, či ten, koho zadržiavajú alebo predvádzajú, nie je ozbrojený, alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie. Môžu tiež prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta, alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh MsP alebo obce. K oprávneniam MsP pribudlo aj zastavovanie vozidiel, ak vodič spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený vyriešiť v blokovom konaní, alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.



"Príslušník MsP je po novom oprávnený zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby. Kontrolovať sa bude napríklad preukaz vodiča taxislužby, kópie koncesie, nedodržanie tarifných podmienok, neumiestnenie základnej sadzby cestovného na určených miestach, alebo správne označenie vozidla taxislužby," dodala hovorkyňa mesta.