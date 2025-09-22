< sekcia Regióny
Handlová mierne navýšila poplatky v zariadeniach sociálnych služieb
Zmeny, ktoré sa pripravujú v sociálnej oblasti, označila vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu Veronika Cagáňová za doslova revolučné.
Autor TASR
Handlová 22. septembra (TASR) - Samospráva Handlovej pristúpila k miernemu navýšeniu poplatkov pre obslužné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb Jazmín a Senior centrum. Zmena vyplýva z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o sociálnych službách a príspevkoch mesta, ako i zásad ich poskytovania. Miestnou normou, ktorú schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní a začne platiť od 1. októbra, handlovská samospráva reagovala na legislatívne reformy v sociálnej oblasti.
Zmeny, ktoré sa pripravujú v sociálnej oblasti, označila vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu Veronika Cagáňová za doslova revolučné. „Za mojej 22-ročnej praxe som zažila len raz, keď bola v roku 2005 takáto zásadná zmena týkajúca sa vyčlenenia sociálnoprávnej ochrany a v roku 2008, keď prišlo k vyčleneniu zákona o sociálnych službách. V súčasnosti prichádza až taká zmena, ktorá sa dotýka samotnej podstaty sociálnych služieb, ich typu poskytovania. Kompetencie prechádzajú na iné orgány, vrcholom je zmena financovania sociálnych služieb,“ ozrejmila.
Nové VZN reflektuje i na zmeny v posudkovej činnosti. „Od 1. septembra boli mestám a obciam odobraté kompetencie v rámci posudkovej činnosti. To znamená, že už nerozhodujeme o odkázanosti na sociálnu službu, akou je napríklad opatrovateľská služba či umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Táto kompetencia už prináleží úradom práce,“ priblížila Cagáňová s tým, že mestu zostáva kompetencia v správnom konaní o umiestňovaní žiadateľov z iných dôvodov, ako je odkázanosť.
Úpravou prešlo i podávanie žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa, rodič si po novom musí podať žiadosť sám, úrad ho tak nebude oslovovať. Menia sa i podmienky bezodkladného zabezpečenia sociálnych služieb, a to striktne podľa zákona pre občanov, ktorí nemajú rodinné zázemie a vytvorené podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb.
Radnica pristúpila i k úprave cenníkov v zariadeniach sociálnych služieb. „Poplatky sa navyšovali len veľmi symbolicky vo veciach týkajúcich sa obslužných činností, nie napríklad sebaobsluhy a iných oblastí,“ dodala Cagáňová.
Zmeny, ktoré sa pripravujú v sociálnej oblasti, označila vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu Veronika Cagáňová za doslova revolučné. „Za mojej 22-ročnej praxe som zažila len raz, keď bola v roku 2005 takáto zásadná zmena týkajúca sa vyčlenenia sociálnoprávnej ochrany a v roku 2008, keď prišlo k vyčleneniu zákona o sociálnych službách. V súčasnosti prichádza až taká zmena, ktorá sa dotýka samotnej podstaty sociálnych služieb, ich typu poskytovania. Kompetencie prechádzajú na iné orgány, vrcholom je zmena financovania sociálnych služieb,“ ozrejmila.
Nové VZN reflektuje i na zmeny v posudkovej činnosti. „Od 1. septembra boli mestám a obciam odobraté kompetencie v rámci posudkovej činnosti. To znamená, že už nerozhodujeme o odkázanosti na sociálnu službu, akou je napríklad opatrovateľská služba či umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Táto kompetencia už prináleží úradom práce,“ priblížila Cagáňová s tým, že mestu zostáva kompetencia v správnom konaní o umiestňovaní žiadateľov z iných dôvodov, ako je odkázanosť.
Úpravou prešlo i podávanie žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa, rodič si po novom musí podať žiadosť sám, úrad ho tak nebude oslovovať. Menia sa i podmienky bezodkladného zabezpečenia sociálnych služieb, a to striktne podľa zákona pre občanov, ktorí nemajú rodinné zázemie a vytvorené podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb.
Radnica pristúpila i k úprave cenníkov v zariadeniach sociálnych služieb. „Poplatky sa navyšovali len veľmi symbolicky vo veciach týkajúcich sa obslužných činností, nie napríklad sebaobsluhy a iných oblastí,“ dodala Cagáňová.