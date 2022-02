Mládež v Handlovej môže požiadať o dotáciu na aktivity aj elektronicky

Handlová 4. februára (TASR) - Handlovská samospráva spustila ďalší ročník projektu Hoď to tam, v rámci ktorého finančne podporí mládežnícke aktivity v meste. Po novom môže mládež podať žiadosť i elektronicky.



"Malý projekt Hoď to tam realizujeme už dlhodobo, od čias, keď sme kreovali novú koncepciu práce s deťmi a mládežou. Ide o nástroj, ako podporiť samostatné aktivity mládežníkov v meste Handlová," povedala pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Samospráva podľa nej zareagovala na elektronizáciu a vytvorila tzv. e-grant. "Komunita mládežníkov si tak bude môcť po novom požiadať elektronicky o financie na pekné aktivity, ktoré sa budú týkať malých projektov pre viacero komunít, alebo na zveľadenie svojho prostredia či aktivity na námestí," doplnila.



Ďalšou novinkou je zapojenie verejnosti do hlasovania o projektoch. "Rozhodovať o nich tak nebude samospráva na základe vlastného uváženia, ale posunieme tento proces na verejnosť," dodala Paulínyová.