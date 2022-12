Handlová na budúci rok s minimom investícií, dôvodom sú vyššie výdavky

Handlová 14. decembra (TASR) - Samospráva Handlovej počíta na budúci rok s nevyhnutným minimom investícií. K opatreniu pristúpila pre výpadok príjmov, ako i nárast výdavkov na zabezpečenie služieb. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý na svojom rokovaní v stredu schválili mestskí poslanci.



Celkové príjmy mesta majú v budúcom roku dosiahnuť 15.428.894 eur, celkové výdavky naplánovala radnica v rovnakej výške. Rádovo je o dva milióny nižší ako minulý rok. "Rozpočet na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný. Bolo to ťažké, lebo sme museli prvotne zabezpečiť základné vstupy, ktoré nám vyplývajú z legislatívy, to znamená dlhovú službu, nároky zamestnancov, ako i ďalšie nároky zo všeobecne záväzných nariadení, interných dokladov, smerníc," spomenul vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Peter Mendel.



Vyššie výdavky mesta sa podľa neho prejavia pre infláciu, ako i mzdové nároky. "V každej položke až na sociálne služby došlo medziročne k navýšeniu. Vždy prvou položkou bola mzdová," podotkol.



Mesto príde budúci rok podľa Mendela aj o príjem od Hornonitrianskych baní Prievidza, čo sa týka miestnych daní alebo poplatku za komunálny odpad.



Samospráva naplánovala na budúci rok kapitálové výdavky vo výške 44.000 eur. "To je práve dôsledok vyváženia rozpočtu, keďže sme vyrovnávali bežné výdavky, ktoré nutne potrebujeme, nezostali nám finančné prostriedky. Preto je tam len čiastka 44.000 eur na nutné veci, ale nezabezpečuje nám to rozvoj do budúcna," ozrejmil vedúci ekonomického oddelenia.



Transfery ponechalo mesto v rovnakej výške, Mendel nevylúčil, že ich bude znižovať. Na projekt terénnej sociálnej práce vyčlenila radnica financie len na prvý polrok budúceho roka.



Rezervný fond samospráva využije na splátky istín úverov.