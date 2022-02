Na mestskom úrade v Handlovej bude pôsobiť splnomocnenec pre etiku

Handlová 5. februára (TASR) - Zamestnanci Mestského úradu (MsÚ) v Handlovej sa od začiatku februára riadia novým etickým kódexom. Nová verzia pravidiel počíta i s vytvorením ombudsmana pre etiku, na ktorého sa budú zamestnanci môcť obrátiť v prípade problémov.



"Ešte v roku 2005 bola Handlová jedným z prvých miest, ktoré takýto etický kódex prijali. Doba sa však posúva, aj nároky na etiku sú omnoho vyššie, preto sme prijali nový kódex," povedala pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Novinkou kódexu je podľa nej stanovenie ombudsmana - splnomocnenca pre etiku z radov zamestnancov, ktorého zvolia ešte vo februári. "Ak majú niektorí zamestnanci pocit, že niekto koná neeticky, môžu sa s ním anonymne pozhovárať. Ak posúdi, že ide o neetické správanie, môže to postúpiť ďalej primátorovi. Pozrie sa na kódex, v čom je porušenie etiky," priblížila.



Kódex sa podľa Paulínyovej neopiera o paragrafy a zákony, ale ide o morálne hľadisko, ktorým by sa mali riadiť všetci zamestnanci už len z toho dôvodu, že verejná správa ako taká v prvom rade vykonáva služby.



Mesto sa zapojilo i do projektu hodnotenia samospráv. "Jedným z kritérií sebahodnotenia je aj nastavenie etického hľadiska pri výkone verejných funkcií. Ide tak o ďalší posun samosprávy aj v samotnom hodnotení, či vie napríklad aj do budúcnosti v rámci tohto projektu spĺňať 12 princípov demokratického riadenia samosprávy," dodala hovorkyňa mesta.