Na Námestí baníkov v Handlovej pribudla syntetická ľadová plocha

Handlová 16. decembra (TASR) - Mesto Handlová osadilo na Námestí baníkov syntetickú ľadovú plochu. Obyvatelia i návštevníci mesta ju môžu zadarmo využiť na korčuľovanie od pondelka. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Umelú ľadovú plochu pripravila samospráva ako prekvapenie pre obyvateľov mesta, v úprave rozpočtu na tento rok na ňu vyčlenila 5000 eur a ďalšie zdroje na jej prevádzku i v budúcoročnom rozpočte, ozrejmila Paulínyová.



Klzisko budú môcť obyvatelia i návštevníci Handlovej využívať do 15. januára, v pracovné dni od 9.00 h do 19.00 h a počas víkendov od 10.00 h do 20.00 h. Osobitné prevádzkové hodiny bude mať plocha počas sviatočných dní.