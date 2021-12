V Handlovej rozmiestnili desiatky nádob na zber jedlých olejov a tukov

Handlová 8. decembra (TASR) - Obyvatelia Handlovej už môžu vyhodiť jedlé oleje a tuky do príslušných nádob. Na území mesta ich rozmiestnili celkom 33. Zber tohto druhu odpadu pre mesto bezplatne zabezpečí súkromná spoločnosť z Bytče. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Do triedeného odpadu patria všetky jedlé oleje a tuky, ktoré ľudia používajú pri príprave jedál. Triediť môžu všetky druhy potravinárskych olejov, tuky ako maslo a tiež všetky oleje a tuky z konzerv či šalátov," pripomenula Paulínyová.



Použité oleje a tuky musia podľa nej obyvatelia zliať do akejkoľvek PET fľaše. "Nádoby na zber olejov majú čiernu farbu, oranžové veko a objem 240 litrov. Zberová spoločnosť sa ich zaviazala vyprázdňovať minimálne v intervale raz za tri mesiace. V prípade naplnenia nádoby môže verejnosť kontaktovať priamo zberovú spoločnosť," priblížila.



Vyčistený a spracovaný odpadový olej sa využíva ako surovina na výrobu biopalív, recyklujú sa aj použité PET fľaše, dodala hovorkyňa mesta.