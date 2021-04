Náklady na prevádzku trhoviska v Handlovej stúpli

Handlová 8. apríla (TASR) - Náklady na prevádzku mestského trhoviska v Handlovej stúpli vlani v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka na dvojnásobnú sumu. Podpísala sa pod to potreba zabezpečenia hygienických opatrení. Správca trhoviska Mestský bytový podnik (MsBP) Handlová preto pristúpil k dražbe stánkov za vyššiu sumu, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



MsBP dražil stánky už viac ako 15 rokov za sumu 500 eur na rok, čo podľa samosprávy nepokrývalo reálne náklady na prevádzku trhoviska. Po novom tak najnižšie podanie predstavuje sumu 750 eur. "Dlho sme zvažovali, či pristúpime k zvýšeniu najnižšieho podania na predajné miesta v období pandémie nového koronavírusu. Avšak niekoľko rokov je trhovisko stále v mínuse, v podstate vždy boli roky, keď sme nezvyšovali výšku podania (ceny) na predajné miesto z rôznych príčin," vysvetlil konateľ MsBP Rudolf Vlk. Firma podľa jeho slov dúfa, že sa jej podarí dostať fungovanie trhoviska na rentabilnú úroveň.



Záujemcovia o prenájom predajného miesta na mestskom trhovisku, ktoré nie je predmetom dražby, majú naďalej možnosť kontaktovať MsBP. Ten však pre aktuálnu pandemickú situáciu musel pristúpiť k zníženiu počtu predajných miest. Predajcovia z minuloročnej dražby majú predajné miesta vydražené do konca apríla tohto roka. Ako bude trhovisko otvorené potom závisí od toho, ako sa trhovníci dohodnú so správcom.



Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR platná od 19. marca umožnila otvorenie mestských trhovísk za vopred určených hygienických opatrení. Predajcovia môžu predávať sadenice, rezané kvety, zeleninu, ovocie a potraviny. MsBP plánuje trhovisko otvoriť v týchto dňoch.