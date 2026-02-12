< sekcia Regióny
Handlová neuspela so žiadosťou o úver na rekonštrukciu osvetlenia
Handlová 12. februára (TASR) - Mesto Handlová neuspelo so žiadosťou o úver z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia na Morovnianskom sídlisku. Išlo už o druhú žiadosť na realizáciu investície, ktorá mala vyriešiť havarijný stav osvetlenia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Druhú žiadosť o poskytnutie úveru podala samospráva ešte v minulom roku. „Začiatkom januára však dostala oznámenie o opätovnom neposkytnutí podpory formou úveru. Dôvod nebol uvedený, doručené bolo len oznámenie, že minister životného prostredia (Tomáš Taraba, nominant SNS, pozn. TASR) nevydal rozhodnutie o poskytnutí podpory formou úveru v zmysle jedného z ustanovení zákona o Environmentálnom fonde,“ priblížila Paulínyová. To hovorí, že o poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory.
Podanie prvej žiadosti o úver vo výške jeden milión eur od Environmentálneho fondu odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva ešte v marci 2023. Samospráva ho plánovala využiť na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta, ktoré je v havarijnom stave. „Projekt zahŕňal demontáž pôvodných oceľových a oceľovo-betónových stožiarov s demontážou pôvodných svietidiel a rozvádzačov s inštaláciou nových hliníkových stožiarov a nových svietidiel s modulárnym kazetovým systémom vybavených LED diódami s vysokou účinnosťou,“ pripomenula hovorkyňa mesta.
Malo podľa nej ísť o novú sústavu verejného osvetlenia, ktorú je možné komplexne diaľkovo riadiť, monitorovať a pripojiť do systému SMART city. „Okrem projektovej dokumentácie, ktorá bola povinnou prílohou žiadosti o úver, malo mesto už aj stavebné povolenie a ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. V júli 2024 však dostalo mesto rozhodnutie o neschválení žiadosti a zamietnutí úveru,“ dodala.
