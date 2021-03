Nová handlovská nezisková organizácia plánuje zveľadiť mestské lesy

Handlová 25. marca (TASR) - Lesné pozemky, ktoré vlani získalo do svojho vlastníctva mesto Handlová, plánuje samospráva využívať predovšetkým na verejné účely. Deklaroval to Radoslav Iždinský, novozvolený predseda správnej rady neziskovej organizácie Handlovské lesy. Do funkcie ho zvolili členovia správnej rady na svojom prvom rokovaní v polovici marca. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"To, že mesto chce využívať svoje lesné pozemky na verejné účely, je jasne zadefinované právnou formou organizácie, ktorá sa zo zákona zriaďuje s cieľom poskytovania všeobecne prospešných služieb pre čo najširšiu časť obyvateľov Handlovej," povedal predseda správnej rady organizácie.



Členovia správnej rady na svojom rokovaní zároveň oficiálne vymenovali do funkcie riaditeľa organizácie Jozefa Maďara. Na post, ktorý bude vykonávať bez nároku na odmenu, ho zvolili mestskí poslanci vlani v decembri. "Hlavnou myšlienkou neziskovej organizácie je priblížiť bohaté handlovské lesy Handlovčanom a návštevníkom, ako i zabezpečiť lesom čo najširší servis v rámci starostlivosti a ochrany," ozrejmil Maďar.



Nová nezisková organizácia má podľa neho pred sebou veľa náročných úloh. "Cieľom je, aby handlovské lesy mali svojho ochrancu, ktorý ich bude chrániť a zveľaďovať pre nás všetkých," zdôraznil. riaditeľ.



Za podpredsedu správnej rady zvolili jej členovia mestského poslanca Arpáda Kosztu, okrem neho tam pôsobí Danica Baranovičová, Lina Gregor a referent mestských projektov Martin Podoba. Dozornú radu tvoria primátorka Silvia Grúberová, poslankyňa Alžbeta Orthová a Vladimír Buzalka.



Handlovské lesy založilo mesto v decembri 2020 minulého roka, poskytovať budú všeobecne prospešné služby v oblasti vypracovávania projektov súvisiacich s tvorbou a ochranou životného prostredia, ochranou zdravia obyvateľstva, na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Organizácia bude zároveň zabezpečovať poradenstvo a vykonávať odbornú činnosť v oblasti životného prostredia a lesníctva.