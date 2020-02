O úľavu na daniach požiadali stovky Handlovčanov

Handlová 5. februára (TASR) - O úľavu na dani požiadali handlovskú samosprávu stovky ľudí. Pracovníčkam daňového oddelenia tak mestský úrad vyčlenil vo februári na spracovanie všetkých žiadostí nestránkové dni. Vo viacerých samospráva odhalila nezrovnalosti. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Mesto pristúpilo vlani v decembri k rozšíreniu okruhu ľudí, pre ktorých od 1. januára platia zľavy na dani z nehnuteľnosti. Nové všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností priznáva seniorom nad 65 rokov zľavu na dani z pozemku, garáže a rodinného domu, kde trvalo bývajú. Držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutého majú nárok na zľavu na dani z garáže a rodinného domu, sociálne odkázané osoby si môžu uplatniť zľavu na dani z pozemku. Zľavy mesto poskytuje vo výške 25 percent. O úľavu ľudia museli požiadať do konca januára. "Mali sme pripravených 1200 tlačív pre daňové priznanie, všetky sme ich však minuli a ďalšie sme museli dotláčať, preto odhadujeme, že budeme spracovávať zmeny v približne 2000 daňových priznaniach obyvateľov mesta," povedala Katarína Nováková z oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti Mestského úradu v Handlovej.



Samospráva odhalila pri spracovávaní žiadostí i viacero nezrovnalostí. Mnoho žiadateľov o úľavu na dani na ňu v skutočnosti nemalo nárok. Najčastejším dôvodom bolo, že svoje nehnuteľnosti v minulosti darovali deťom, túto zmenu však riadne neoznámili darcovia ani obdarovaní. "Našou povinnosťou je preveriť, či žiadateľ má nárok na zľavu, ktorú požaduje. Preto sme museli pracovať s registrom katastra nehnuteľností a overovať, kto je skutočným majiteľom nehnuteľnosti, a zistili sme množstvo nezrovnalostí," ozrejmila referentka daní Bibiana Vicianová.



Každá zmena však podľa nej vedie k ďalšej. "Niekto svoju nehnuteľnosť predal, iný kúpil, od ďalšieho človeka kúpil garáž a zrazu musíme pracovať s troma daňovými priznaniami, niekedy ich však máme naraz otvorených aj päť. Je to veľmi prácne a za pochodu sa to robiť nedá," upozornila.



Nestránkové dni na mestskom úrade zrušilo nové vedenie mesta 1. februára 2019. Cieľom zmeny bolo poskytovať služby obyvateľom vo vyššej kvalite. "Zrušenie nestránkových dní sa osvedčilo a systém meniť neplánujeme. Prístup verejnosti na oddelenie daní však z objektívnych dôvodov musíme dočasne obmedziť. Nestránkovými dňami budú štyri utorky a obmedzenie bude trvať iba počas februára. Táto zmena je na správne spracovanie agendy nutná," povedal prednosta mestského úradu Tibor Kolorédy.