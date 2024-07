Handlová obmedzila voľný pohyb psov vo vybraných lokalitách

Handlová 5. júla (TASR) - Samospráva Handlovej pristúpila k obmedzeniu pohybu psov vo vybraných lokalitách mesta. Chovatelia budú musieť mať psa na vôdzke na viacerých sídliskách, zákaz vstupu sa bude vzťahovať na školy, úradné budovy, detské ihriská či športové areály.



Podmienky držania psov upravila radnica v príslušnom všeobecne záväznom nariadení (VZN), ktoré schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom júna. Okrem vymedzenia lokalít v ňom pristúpila k úhrade za vydanie novej evidenčnej známky psa.



Zástupkyňa náčelníka mestskej polície (MsP) Handlová Lucia Chudá vysvetlila, že prijatím VZN dôjde k úprave vodenia psov, v niektorých lokalitách bude obmedzený voľný pohyb psa a zároveň bude zákaz vstupu so psom. "MsP tak reaguje na viacero podnetov od obyvateľov za uplynulé roky, ktoré sa týkali pohybu psov. Zároveň i naši mestskí policajti vykonávali niekoľko zákrokov, pri ktorých zviera napadlo zviera alebo zviera napadlo človeka. V našom prípade ide o psov," priblížila Chudá.



MsP preto iniciovala úpravu podmienok vodenia psov, aby v prvom rade zabezpečila bezpečnosť obyvateľov a zároveň, aby dokázala vo zvýšenej miere dohliadať na to, aby psy nechodili do školských areálov, na cintoríny, športové plochy či detské ihriská, kde je vysoká frekvencia pohybu detí a dospelých.



Samospráva pristúpi k označeniu miest, kde bude pohyb so psom, ako i voľný pohyb so psom, po novom zakázaný. Lokality nájde verejnosť na webovej stránke mesta.



"Upravujeme i výšku za známku, spoplatnená nebude prvá, ale náhradná. V prípade, že prvú známku držiteľ zničí, bude mu odcudzená alebo ju stratí, musí si požiadať o vydanie novej. Doteraz to bolo nespoplatnené, prijatím nového VZN ide o sumu 3,50 eura," doplnila Chudá.



Preventívne aktivity v oblasti držania psov vykonávajú mestskí policajti podľa nej už niekoľko rokov. "VZN tohto typu už malo mesto pred niekoľkými rokmi prijaté, avšak ho zrušilo. Obyvatelia sú tak už s už podmienkami, ktoré sú zahrnuté v tom aktuálnom, zoznámení. Kým sa nová miestna legislatíva dostane do ich povedomia, budeme postupovať v rámci prevencie. Za porušenie VZN hrozí v blokovom konaní pokuta do 33 eur," uzavrela.