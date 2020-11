Handlovčania môžu prostredníctvom súťaže vyčistiť prírodu od odpadkov

Handlová 11. novembra (TASR) – Handlovčania môžu v novembri prostredníctvom súťaže pomôcť prírode v meste a jeho okolí zbaviť sa nelegálneho odpadu. S aktivitou prišiel handlovský mestský poslanec Tomáš Arvay a dobrovoľníčka Kristína Chovancová, ktorú obyvatelia poznajú pod prezývkou Earth Angel. Potrvá do konca novembra, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



„Chceli by sme zmeniť negatívne internetové myslenie a domácu izoláciu ľudí. Preto sme prišli s myšlienkou vytvoriť individuálnu akciu. Cieľom aktivity 'Choďte do prírody, vyčistite ju a vyhrajte!' je podporiť ľudí, aby sa vybrali z domu a zbavili prírodu tiež toho negatívneho, teda odpadu," opísal Arvay.



Do súťaže sa môžu obyvatelia zapojiť do 30. novembra uverejnením fotografie vyzbieraného odpadu na stránke Earth Angel na sociálnej sieti. „Počas našich predchádzajúcich zberov odpadu v Handlovej sme našli mnoho druhov odpadu tam, kde by sme to ani nečakali. Preto jedným z kritérií hodnotenia fotografií bude tiež kurióznosť odpadu, teda čo neuveriteľné sú, bohužiaľ, ľudia schopní vyhodiť do prírody," priblížila Chovancová.







Každý, kto sa aktivity zúčastní, dostane aj zelený certifikát. Nájde na ňom informáciu o tom, že každý výrobok sa raz stane odpadom a recyklácia má tiež svoje negatíva. „Mali by sme sa usilovať o to, aby na prvom mieste odpad nevznikal vôbec, alebo aby boli staré veci čo najdlhšie a opakovane využívané. Až na poslednom mieste by sme mali využívať materiálovú recykláciu," dodala Chovancová.