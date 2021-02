Handlovčania sa môžu dať otestovať v troch MOM

Handlová 18. februára (TASR) - Obyvatelia Handlovej sa môžu dať otestovať na ochorenie COVID-19 už v troch stálych mobilných odberových miestach (MOM). Tretie MOM na bezplatné antigénové testovanie začalo fungovať v stredu (17. 2.) v budove bývalého zubného strediska. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



MOM v bývalom zubnom stredisku na Partizánskej ulici bude fungovať od pondelka do soboty od 9.00 do 17.00 h. Odberovému miestu ešte nepridelili kódy z centrálneho systému na elektronické rezervácie, preto do jeho zavedenia funguje bez rezervácie.



Obyvatelia sa môžu dať otestovať aj v MOM v práčovni na Prievidzskej ulici. Zdravotníci tam vykonávajú odbery od pondelka do soboty od 8.00 do 16.30 h. Objednávanie tam funguje zatiaľ telefonicky a prostredníctvom e-mailu, v krátkom čase tam spustia rezervačný systém cez stránku korona.gov.sk.



Odberové miesto v handlovskej nemocnici majú ľudia k dispozícii od pondelka do soboty od 8.00 do 16.00 h. Záujemcovia o rezerváciu sa tam môžu objednať cez stránku objednatvysetrenie.sk, systém v krátkom čase zmenia a dostupný bude cez korona.gov.sk.