Handlovčania vlani odovzdali takmer dve tony použitého oleja

Handlová 16. apríla (TASR) - Obyvatelia Handlovej vlani odovzdali do špeciálnych nádob 1998 kilogramov (kg) použitého oleja. Vyplýva to zo štatistiky zberovej spoločnosti. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Použitý olej mali možnosť Handlovčania odovzdať na ďalšie spracovanie po prvý raz v roku 2022. "Vlani odovzdali o 456 kg viac oleja ako v roku 2022," uviedla Paulínyová.



Na území mesta majú obyvatelia aktuálne k dispozícii 39 nádob na použitý olej, ich rozmiestnenie nájdu aj na webovej stránke mesta. Do čiernych nádob s oranžovým vekom môžu vložiť všetky druhy potravinárskych olejov, tuky, tiež všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, vyprážania, fritovania, zeleniny, mäsa, rýb, syrov či húb nakladaných v oleji alebo marinád na grilovanie. Použité oleje a tuky musia zliať do akejkoľvek PET fľaše.



"Vyčistený a spracovaný odpadový olej sa využíva ako hodnotná surovina na výrobu moderných biopalív. Recyklované sú aj použité PET fľaše," pripomenula Paulínyová.