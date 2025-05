Handlová opäť finančne podporí aktivity detí a mládeže

Handlová 26. mája (TASR) - Mesto Handlová opäť zafinancuje zo svojho rozpočtu aktivity detí a mládeže. Projekty neformálneho vzdelávania, mimoškolskej činnosti či aktivity zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania podporí v rámci grantového programu Hoď to tam! sumou 1500 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



O grant mohli tento rok do 22. mája požiadať žiacke školské rady, neformálne skupiny detí a mládeže, Detský a mládežnícky parlament mesta Handlová alebo občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a spolky pôsobiace na území mesta. „Projekty môžu byť z oblasti kultúry, športu, kvality života a ekológie alebo zvýšenia kvality trávenia voľného času, zvyšovania efektivity vyučovania a neformálneho vzdelávania,“ priblížila Paulínyová.



Samospráva môže dotáciu podľa nej poskytnúť na nájom priestorov, techniky a materiálu, náklady spojené s realizáciou projektu, honoráre výkonných umelcov, účinkujúcich, rozhodcov alebo úhradu cestovných nákladov. Zafinancuje aj prevádzkové náklady, odvoz a likvidáciu odpadu alebo kancelárske potreby.



Radnica v minulosti finančne podporila realizáciu školskej bylinkárne, detský maratón v aerobiku, kemp pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím či bicyklovú dráhu.