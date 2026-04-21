Utorok 21. apríl 2026
Handlová opravila schodisko na Okružnej ulici

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Požiadavku na opravu strmých schodov na Okružnej ulici na sídlisku Morovnianska cesta zadala samospráva mestskej spoločnosti Hater-Handlová v marci tohto roka. Práce ukončila tento týždeň.

Autor TASR
Handlová 21. apríla (TASR) - Mesto Handlová pristúpilo k oprave schodiska na Okružnej ulici. Schody boli v zlom technickom stave. Do prác investovala radnica približne 5000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Požiadavku na opravu strmých schodov na Okružnej ulici na sídlisku Morovnianska cesta zadala samospráva mestskej spoločnosti Hater-Handlová v marci tohto roka. Práce ukončila tento týždeň. „Schody vykazovali značné poškodenie, boli postavené v 90. rokoch minulého storočia a nachádzajú sa v strmom teréne na najväčšom handlovskom sídlisku,“ spomenula Paulínyová.

Zamestnanci mestskej spoločnosti podľa nej v rámci objednávky mesta schody opravili zaliatím betónom v tých častiach, kde už nespĺňali požiadavky na bezpečné užívanie a vekom vykazovali značné poškodenie. Zábradlie schodiska nanovo natreli.

Opravu schodov realizovala spoločnosť v rámci zmluvného vzťahu s mestom o poskytovaní služieb na čistenie miestnych komunikácii a ďalších služieb.
.

