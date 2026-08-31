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Handlová osadilo v širšom centre dva banské vagóny, propagujú skanzen
Hornonitriansky banský skanzen v Handlovej otvoril cestu do podzemia 1. júla tohto roka, v podzemí bolo od tohto dátumu viac ako 1300 návštevníkov.
Autor TASR
Handlová 31. augusta (TASR) - Mesto Handlová osadilo v širšom centre dva banské vagóny. Doplnili tak ďalšie banícke artefakty, ktoré už môžu obyvatelia a návštevníci vidieť na území mesta. Vagóny slúžia ako propagácia miestneho banského skanzenu, ich osadenie zabezpečila samospráva pred Regionálnymi oslavami Dňa baníkov uplynulý týždeň. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Jeden banský vagón je vizuálne dostupný pre cestujúcu verejnosť v smere z Prievidze do Handlovej. Druhý je osadený na križovatke ulíc 29. augusta - Cintorínska a je viditeľný pre cestujúcu verejnosť v smere zo Žiaru nad Hronom,“ spresnila Paulínyová. Miesta osadenia vagónikov radnica podľa nej vybrala s ohľadom na dopravu a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
„Banské vagóny doplnili banícke artefakty, ktoré boli najmä vďaka práci členov Handlovského baníckeho spolku sprístupňované verejnosti od roku 2024, vždy ako súčasť Regionálnych osláv Dňa baníkov,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Doplnila, že osadenie vagónov zabezpečila radnica vďaka finančnému príspevku mesta do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice, práci členov Handlovského baníckeho spolku a spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza.
Hornonitriansky banský skanzen v Handlovej otvoril cestu do podzemia 1. júla tohto roka, v podzemí bolo od tohto dátumu viac ako 1300 návštevníkov.
„Jeden banský vagón je vizuálne dostupný pre cestujúcu verejnosť v smere z Prievidze do Handlovej. Druhý je osadený na križovatke ulíc 29. augusta - Cintorínska a je viditeľný pre cestujúcu verejnosť v smere zo Žiaru nad Hronom,“ spresnila Paulínyová. Miesta osadenia vagónikov radnica podľa nej vybrala s ohľadom na dopravu a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
„Banské vagóny doplnili banícke artefakty, ktoré boli najmä vďaka práci členov Handlovského baníckeho spolku sprístupňované verejnosti od roku 2024, vždy ako súčasť Regionálnych osláv Dňa baníkov,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Doplnila, že osadenie vagónov zabezpečila radnica vďaka finančnému príspevku mesta do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice, práci členov Handlovského baníckeho spolku a spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza.
Hornonitriansky banský skanzen v Handlovej otvoril cestu do podzemia 1. júla tohto roka, v podzemí bolo od tohto dátumu viac ako 1300 návštevníkov.