< sekcia Regióny
Handlová plánuje v budúcom roku zabezpečiť viaceré investície
Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2027, ktorý na svojom rokovaní jednomyseľne schválili mestskí poslanci.
Autor TASR
Handlová 18. novembra (TASR) - Mesto Handlová plánuje v budúcom roku zabezpečiť viaceré investície. Financie z úverov chce použiť na rekonštrukciu komunikácií či osvetlenia na Morovnianskej ceste, pokračovať chce i v obnove materskej školy (MŠ) na tomto najväčšom sídlisku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2027, ktorý na svojom rokovaní v utorok (17. 11.) jednomyseľne schválili mestskí poslanci.
Samospráva plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, celkové príjmy mesta by mali dosiahnuť 23.701.942 eur, v rovnakej výške naplánovala radnica i celkové výdavky.
„Pri zostavovaní a tvorbe rozpočtu sa mesto prednostne zameralo na krytie legislatívnych rámcov, zmluvných záväzkov a nutných výdavkov a zároveň dokončenie rozvojových investičných zámerov začatých v roku 2026,“ uviedla radnica.
Príjem podielovej dane radnica odhadla na 7,41 milióna eur, vyšší príjem v roku 2027 očakáva pri dani z nehnuteľnosti, dosiahnuť by mal 920.000 eur. „Výdavková strana rozpočtu mesta je výrazne ovplyvnená v oblasti odmeňovania zamestnancov a s tým súvisiacich zákonných odvodov. Stratégiou pri tvorbe rozpočtu na strane plánovaných výdavkov bolo udržanie nákladov na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2026 pri zachovaní nevyhnutných potrieb z hľadiska plnenia v oblasti bezpečnosti, rutinnej štandardnej údržby a opráv vrátane ostatných služieb,“ ozrejmila radnica.
Bežné výdavky rozpočtu v objeme 18.364.016 eur sú o 613.658 eur nižšie ako očakávaná skutočnosť roku 2026. Nižšie výdavky naplánovala radnica i na podporu občianskych združení a športových klubov.
Kapitálové výdavky mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 4.050.958 eur. „Z investičného úveru v celkovom objeme 3,5 milióna eur financujeme rekonštrukciu komunikácií a chodníkov vo výške 1.155.853 eur, rekonštrukciu a modernizáciu MŠ na Morovnianskej ceste vo výške 769.590 eur a chodníka pri MŠ vo výške 87.373 eur,“ priblížila radnica.
Na nové parkovacie plochy vyčlenilo mesto 400.040 eur, na spolufinancovanie vybudovania stojísk na nádoby na odpad 304.537 eur, rekonštrukciu bytového domu na Železničiarskej ulici 130.000 eur, rekonštrukciu mostného objektu na Starej ceste 100.000 eur a rekonštrukciu strechy budovy na ulici SNP 21.065 eur.
Z úveru od Environmentálneho fondu vo výške jeden milión eur financuje mesto rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta, ďalších 50.000 eur vyčlenilo na projektové dokumentácie.
Výdavkové finančné operácie plánuje samospráva použiť na splátky istín úverov.
Mestský rozpočet schválilo ešte dosluhujúce mestské zastupiteľstvo (MsZ) vrátane budúceho primátora Jána Spevára. Ten zloží sľub na ustanovujúcom zasadnutí MsZ 23. novembra.
Samospráva plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, celkové príjmy mesta by mali dosiahnuť 23.701.942 eur, v rovnakej výške naplánovala radnica i celkové výdavky.
„Pri zostavovaní a tvorbe rozpočtu sa mesto prednostne zameralo na krytie legislatívnych rámcov, zmluvných záväzkov a nutných výdavkov a zároveň dokončenie rozvojových investičných zámerov začatých v roku 2026,“ uviedla radnica.
Príjem podielovej dane radnica odhadla na 7,41 milióna eur, vyšší príjem v roku 2027 očakáva pri dani z nehnuteľnosti, dosiahnuť by mal 920.000 eur. „Výdavková strana rozpočtu mesta je výrazne ovplyvnená v oblasti odmeňovania zamestnancov a s tým súvisiacich zákonných odvodov. Stratégiou pri tvorbe rozpočtu na strane plánovaných výdavkov bolo udržanie nákladov na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2026 pri zachovaní nevyhnutných potrieb z hľadiska plnenia v oblasti bezpečnosti, rutinnej štandardnej údržby a opráv vrátane ostatných služieb,“ ozrejmila radnica.
Bežné výdavky rozpočtu v objeme 18.364.016 eur sú o 613.658 eur nižšie ako očakávaná skutočnosť roku 2026. Nižšie výdavky naplánovala radnica i na podporu občianskych združení a športových klubov.
Kapitálové výdavky mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 4.050.958 eur. „Z investičného úveru v celkovom objeme 3,5 milióna eur financujeme rekonštrukciu komunikácií a chodníkov vo výške 1.155.853 eur, rekonštrukciu a modernizáciu MŠ na Morovnianskej ceste vo výške 769.590 eur a chodníka pri MŠ vo výške 87.373 eur,“ priblížila radnica.
Na nové parkovacie plochy vyčlenilo mesto 400.040 eur, na spolufinancovanie vybudovania stojísk na nádoby na odpad 304.537 eur, rekonštrukciu bytového domu na Železničiarskej ulici 130.000 eur, rekonštrukciu mostného objektu na Starej ceste 100.000 eur a rekonštrukciu strechy budovy na ulici SNP 21.065 eur.
Z úveru od Environmentálneho fondu vo výške jeden milión eur financuje mesto rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta, ďalších 50.000 eur vyčlenilo na projektové dokumentácie.
Výdavkové finančné operácie plánuje samospráva použiť na splátky istín úverov.
Mestský rozpočet schválilo ešte dosluhujúce mestské zastupiteľstvo (MsZ) vrátane budúceho primátora Jána Spevára. Ten zloží sľub na ustanovujúcom zasadnutí MsZ 23. novembra.