Handlová po piatich rokoch pristúpi k skartácii vybraných dokumentov
Autor TASR
Handlová 5. mája (TASR) - Mesto Handlová pristúpi v utorok ku skartácii vybraných dokumentov. Povinnú likvidáciu vykoná po uplynutí lehoty ich archivácie, úkon bude robiť po piatich rokoch. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Skartácia po uplynutí lehoty nie je ničenie dôležitých dokumentov, ale zákonná povinnosť, ktorá vyplýva nielen mestám a obciam zo zákona o archívoch a registratúrach. Ten presne určuje, ako dlho musia úrady a organizácie uchovávať jednotlivé typy dokumentov,“ uviedla Paulínyová.
Po uplynutí tejto lehoty sa podľa nej dokumenty musia vyradiť a skartovať, pretože už nemajú právnu, administratívnu ani historickú hodnotu. „Lehoty uloženia písomností stanovuje registratúrny plán alebo osobitné predpisy. Napríklad účtovné doklady sú uložené desať rokov, niektoré spisy päť rokov,“ priblížila.
Radnica pristúpi ku skartácii tých dokumentov, ktoré sú bez trvalej hodnoty. „Dokumenty, ktoré majú historickú alebo trvalú dokumentárnu hodnotu, sa odovzdávajú na ďalšie uchovanie do okresných či štátnych archívov. Vyraďujú sa len tie, ktoré už nemajú význam pre úrad ani pre občana,“ vysvetlila Paulínyová.
Podotkla, že uchovávať staré dokumenty nad rámec lehôt registratúrneho plánu mesta znamená nielen zbytočné zaberanie úložného priestoru, ale najmä zbytočné držanie osobných údajov. „Preto sa skartácia nepotrebných dokumentov považuje za bezpečnostné opatrenie, nakoľko chráni osobné údaje a znižuje riziko úniku informácií,“ doplnila.
Mesto za službu povinnej skartácie zaplatí zo svojho rozpočtu približne 900 eur, pričom cena závisí od množstva pripravených dokumentov, a teda môže byť vyššia alebo nižšia. „Skartáciu bude vykonávať oprávnená spoločnosť Green Wave Recycling, ktorá má splnené všetky oprávnenia a certifikáty z hľadiska GDPR, ako aj na skartáciu dokumentov. Úkon sa uskutoční v areáli mestského úradu, po skončení bude mestu vydaný skartačný certifikát,“ dodala Paulínyová.
