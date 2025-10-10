< sekcia Regióny
Handlová pokračuje v opravách komunikácií a opravách výtlkov
Opravu výtlkov postupne mesto zabezpečilo i v mestskej časti Nová Lehota, s prácami bude pokračovať.
Autor TASR
Handlová 10. októbra (TASR) - Samospráva Handlovej pokračuje v údržbe komunikácií a opravách výtlkov na vozovkách na území mesta. Na práce v tohtoročnom rozpočte vyčlenila 20.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Ako podotkla, bežnú údržbu komunikácií v meste vykonáva radnica takmer nepretržite. „Počas leta a v septembri sme opravili prepadnutý chodník na Ružovej ulici, na sídlisku Mostná povrchové poškodenia komunikácie a na Ulici Gagarina prepadnutú komunikáciu,“ spomenula.
Opravu výtlkov postupne mesto zabezpečilo i v mestskej časti Nová Lehota, s prácami bude pokračovať. „V mestskej časti Morovno sa bude rozširovať rigol pri obratnej, zadaná na realizáciu je aj výmena mostíka pri lekárni na Partizánskej ulici. Na tejto ulici dôjde ešte k úprave nájazdu do bytového domu. Na Námestí baníkov opravíme múr smerom k mostíku nad kruhovým objazdom,“ avizovala hovorkyňa mesta.
