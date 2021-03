Handlová ponúka pomoc pri nahlasovaní na očkovanie

Handlová 22. marca (TASR) - Mesto Handlová zriadilo telefonickú linku na pomoc pri nahlasovaní záujemcov do čakárne na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Linka začala fungovať v pondelok a je určená pre všetkých, ktorí nemajú prístup na internet alebo majú problém s prihlásením sa. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Službu poskytuje mesto v spolupráci s centrom voľného času (CVČ) a má pomôcť tým, ktorí sa na webe www.korona.gov.sk nevedia zaregistrovať sami, oproti iným záujemcom však nie je nijako zvýhodnená," uviedla Paulínyová.



Zamestnanci mesta nemôžu volajúcim podľa nej zaručiť skorší termín vakcinácie, iba za nich vyplnia elektronický formulár v prípade, že budú k dispozícii voľné miesta. "Systém registrácie spravuje a pravidlá určuje Ministerstvo zdravotníctva SR a Národné centrum zdravotníckych informácií," pripomenula.



Telefonická linka 0915 874 998 bude dostupná v pracovné dni v čase od 9.00 h do 15.00 h, v inom čase sa na ňu obyvatelia nedovolajú. Fungovať bude predbežne do 30. apríla.