Handlová poskytne Handlovským lesom pôžičku na projekt

Handlová 6. marca (TASR) - Samospráva Handlovej poskytne svojej neziskovej organizácii Handlovské lesy bezúročnú pôžičku na financovanie projektu ľahkej turistickej infraštruktúry. Financie vo výške 347.584,19 eura organizácia využije na zaplatenie prác dodávateľovi, mestu ich vráti, keď dostane nenávratný finančný príspevok (NFP) od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Schválili to mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



PPA poskytne handlovskej neziskovej organizácii NFP formou refundácie, Handlovské lesy nemajú k dispozícii financie v takom objeme, preto požiadali mesto o pôžičku.



"Handlovské lesy zabezpečia revitalizáciu rekreačnej zóny pri Východnej šachte, kde stavajú lesnú pozorovateľňu aj s turistickým zázemím. Druhým stavebným objektom je útulňa na Obratnej na Pstruhároch, ktorá by mala slúžiť pre turistov, prioritne ako zázemie pre Cestu hrdinov SNP," pripomenul riaditeľ neziskovej organizácie Jozef Maďar.



Tretí stavebný objekt je podľa neho náučný chodník Biela skala, ktorý prepojí chatu Martinka, ktorú bude mať organizácia v nájme od štátnych lesov, s pralesom vo vlastníctve mesta s dĺžkou 1044 metrov. Na nej plánuje v spolupráci s Lesmi SR osadiť desať interaktívnych informačných tabúľ. Celý projekt bude slúžiť ako zázemie pre lesnú pedagogiku, ktorú bude mestská organizácia organizovať pre miestne školy.



Dodávateľom stavebných prác je JG-Staving Plus so sídlom v Žarnovici, zmluvu o dielo s ňou nezisková organizácia uzatvorila ešte vlani. Všetky tri stavby by mali dokončiť v júni, pre verejnosť ich chcú sprístupniť počas letných prázdnin.