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Handlová pre horúčavy posunula pracovnú dobu na mestskom úrade
O posune pracovného času rozhodla primátorka Silvia Grúberová po konzultácii s odborovými zväzmi, pretože budova handlovského MsÚ nie je plne klimatizovaná.
Autor TASR
Handlová 3. augusta (TASR) - Samospráva Handlovej z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt dočasne upravila stránkové hodiny na mestskom úrade (MsÚ). Od pondelka si tam budú môcť obyvatelia vybaviť agendu od 6.00 h do 14.00 h. Mesto o tom informovalo na svojom webe. V posunutom pracovnom čase bude MsÚ otvorený do odvolania.
„Upravené stránkové hodiny bude mať MsÚ vrátane pracovísk v Podnikateľskom inkubátore, kde sídli oddelenie výstavby, kontaktné centrum a oddelenie mestských projektov. Štvrtok zostáva nestránkovým dňom. Stavebný úrad má dva nestránkové dni, a to utorok a štvrtok,“ priblížila radnica.
O posune pracovného času rozhodla primátorka Silvia Grúberová po konzultácii s odborovými zväzmi, pretože budova handlovského MsÚ nie je plne klimatizovaná a v nadväznosti na povinnosť zamestnávateľa dodržovať bezpečnosť pri práci v prípade vysokých teplôt na pracovisku. „Posunom pracovného času nie je nijako dotknutý osemhodinový pracovný úväzok zamestnancov mesta,“ doplnila radnica.
Posunuté stránkové hodiny sa dotkli i podávania kandidátnych listín pre jesenné voľby do orgánov samosprávy obcí. „Kandidátne listiny do volieb je možné do 25. augusta odovzdať výlučne do rúk zapisovateľky mestskej volebnej komisie Stanislave Kriváňovej. V pondelky, utorky, štvrtky a piatky od 6.00 h do 14.00 h, v stredy od 8.00 h do 16.00 h,“ priblížila samospráva.
Obyvateľom radnica odporúča, aby v prípade potreby kontaktovali informátora, prípadne konkrétne oddelenie či zamestnanca telefonicky.
Vysoké teploty si vyžiadali posun pracovnej doby i v mestskej knižnici a dome kultúry v Prievidzi. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi na sociálnej sieti informovalo, že obe inštitúcie budú od pondelka do 7. augusta otvorené do 12.00 h.
„Upravené stránkové hodiny bude mať MsÚ vrátane pracovísk v Podnikateľskom inkubátore, kde sídli oddelenie výstavby, kontaktné centrum a oddelenie mestských projektov. Štvrtok zostáva nestránkovým dňom. Stavebný úrad má dva nestránkové dni, a to utorok a štvrtok,“ priblížila radnica.
O posune pracovného času rozhodla primátorka Silvia Grúberová po konzultácii s odborovými zväzmi, pretože budova handlovského MsÚ nie je plne klimatizovaná a v nadväznosti na povinnosť zamestnávateľa dodržovať bezpečnosť pri práci v prípade vysokých teplôt na pracovisku. „Posunom pracovného času nie je nijako dotknutý osemhodinový pracovný úväzok zamestnancov mesta,“ doplnila radnica.
Posunuté stránkové hodiny sa dotkli i podávania kandidátnych listín pre jesenné voľby do orgánov samosprávy obcí. „Kandidátne listiny do volieb je možné do 25. augusta odovzdať výlučne do rúk zapisovateľky mestskej volebnej komisie Stanislave Kriváňovej. V pondelky, utorky, štvrtky a piatky od 6.00 h do 14.00 h, v stredy od 8.00 h do 16.00 h,“ priblížila samospráva.
Obyvateľom radnica odporúča, aby v prípade potreby kontaktovali informátora, prípadne konkrétne oddelenie či zamestnanca telefonicky.
Vysoké teploty si vyžiadali posun pracovnej doby i v mestskej knižnici a dome kultúry v Prievidzi. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi na sociálnej sieti informovalo, že obe inštitúcie budú od pondelka do 7. augusta otvorené do 12.00 h.