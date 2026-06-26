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Handlová pre vysoké teploty upraví stránkové hodiny mestského úradu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štvrtok zostáva na MsÚ nestránkovým dňom, stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Handlová sú totožné so stránkovými hodinami MsÚ.

Autor TASR
Handlová 26. júna (TASR) - Samospráva Handlovej z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt dočasne upraví stránkové hodiny na mestskom úrade (MsÚ). Od 29. júna si tam budú môcť obyvatelia vybaviť agendu od 6.00 h do 14.00 h. Mesto o tom v piatok informovalo na svojom webe. V posunutom pracovnom čase bude MsÚ otvorený do odvolania.

„Dočasná zmena sa týka tiež pracovísk v podnikateľskom inkubátore, komunitných sociálnych pracovníčok, oddelenia výstavby, kontaktného centra a oddelenia mestských projektov,“ doplnila samospráva.

Pripomenula, že štvrtok zostáva na MsÚ nestránkovým dňom, stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Handlová sú totožné so stránkovými hodinami MsÚ.

O posune pracovného času rozhodla primátorka Silvia Grúberová po konzultácii s odborovými zväzmi, pretože budova handlovského MsÚ nie je plne klimatizovaná a v nadväznosti na povinnosť zamestnávateľa dodržovať bezpečnosť pri práci v prípade vysokých teplôt na pracovisku. „Posunom pracovného času nie je nijako dotknutý osemhodinový pracovný úväzok zamestnancov mesta,“ dodala radnica.
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