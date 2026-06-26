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Handlová pre vysoké teploty upraví stránkové hodiny mestského úradu
Štvrtok zostáva na MsÚ nestránkovým dňom, stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Handlová sú totožné so stránkovými hodinami MsÚ.
Autor TASR
Handlová 26. júna (TASR) - Samospráva Handlovej z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt dočasne upraví stránkové hodiny na mestskom úrade (MsÚ). Od 29. júna si tam budú môcť obyvatelia vybaviť agendu od 6.00 h do 14.00 h. Mesto o tom v piatok informovalo na svojom webe. V posunutom pracovnom čase bude MsÚ otvorený do odvolania.
„Dočasná zmena sa týka tiež pracovísk v podnikateľskom inkubátore, komunitných sociálnych pracovníčok, oddelenia výstavby, kontaktného centra a oddelenia mestských projektov,“ doplnila samospráva.
Pripomenula, že štvrtok zostáva na MsÚ nestránkovým dňom, stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Handlová sú totožné so stránkovými hodinami MsÚ.
O posune pracovného času rozhodla primátorka Silvia Grúberová po konzultácii s odborovými zväzmi, pretože budova handlovského MsÚ nie je plne klimatizovaná a v nadväznosti na povinnosť zamestnávateľa dodržovať bezpečnosť pri práci v prípade vysokých teplôt na pracovisku. „Posunom pracovného času nie je nijako dotknutý osemhodinový pracovný úväzok zamestnancov mesta,“ dodala radnica.
„Dočasná zmena sa týka tiež pracovísk v podnikateľskom inkubátore, komunitných sociálnych pracovníčok, oddelenia výstavby, kontaktného centra a oddelenia mestských projektov,“ doplnila samospráva.
Pripomenula, že štvrtok zostáva na MsÚ nestránkovým dňom, stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Handlová sú totožné so stránkovými hodinami MsÚ.
O posune pracovného času rozhodla primátorka Silvia Grúberová po konzultácii s odborovými zväzmi, pretože budova handlovského MsÚ nie je plne klimatizovaná a v nadväznosti na povinnosť zamestnávateľa dodržovať bezpečnosť pri práci v prípade vysokých teplôt na pracovisku. „Posunom pracovného času nie je nijako dotknutý osemhodinový pracovný úväzok zamestnancov mesta,“ dodala radnica.