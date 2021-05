Handlová predala budovu bývalej kolkárne, vzniknú tam ambulancie

Handlová 29. mája (TASR) - Mestu Handlová sa po niekoľkých rokoch podarilo predať budovu bývalej kolkárne. Kúpila ju miestna doktorka, ktorá tam plánuje zriadiť ambulanciu klinickej onkológie.



"Už dlhšie som mala v pláne zriadiť tu v Handlovej ambulanciu, keďže som z mesta. Keď som sa dozvedela, že je kolkáreň na predaj, aj s rodičmi sme sa zhodli, že by bol dobrý nápad zriadiť tam ambulanciu, čím by sme pomohli aj obyvateľom," povedala onkologička Mária Pastorková Šafáriková.



Lekárka chce podľa svojich slov pomaly začať s prestavbou objektu, v pláne tam má do budúcna zriadiť i ďalšie ambulancie, ako prvú však tú onkologickú, kde plánuje podávať pacientom i chemoterapiu. Rekonštrukciu chce hradiť z úveru, požiadala i o fondy Európskej únie. Ambulancia by mala začať fungovať o približne dva alebo tri roky.



Nová onkologická ambulancia v budúcnosti pomôže i s aktuálnym problémom v podobe nedostatočného počtu onkológov na hornej Nitre. "Uvidíme, ako sa to dovtedy vyvinie, určite by to však bolo prínosom aj pre okres Žiar nad Hronom, ktorý je zatiaľ bez onkológa," dodala Pastorková Šafáriková.



Mesto sa budovu bývalej kolkárne snažilo neúspešne predať niekoľko rokov, objekt ponúkalo cez viaceré verejné súťaže a postupne znižovalo jeho cenu, pripomenula primátorka Silvia Grúberová. Znalecký posudok ohodnotil budovu kolkárne pred niekoľkými rokmi na približne 136.000 eur, mesto ju nakoniec odpredá za 50.000 eur.



"Asi to tak malo byť. Viem, že okres Prievidza je jedným z okresov s najvyššou mierou onkologických ochorení. Preto, keď doktorka prejavila záujem o odkúpenie kolkárne a zriadenie ambulancie, potešila som sa. Nielen tomu odpredaju, ale hlavne tomu cieľu, ide prakticky o verejný záujem," uzavrela primátorka.