Handlová predĺži splatnosť štvorice úverov a zlúči ich do jedného

Handlová 3. novembra (TASR) - Mesto Handlová predĺži splatnosť štvorice úverov so zlúčením do jedného vo výške viac ako 794.000 eur. Dobu splatnosti prolongovaného úveru na päť rokov nastavilo s optimalizáciou v nadväznosti na rozpočet a peňažné toky mesta. O prolongácii finančných záväzkov rozhodli mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.



"Na prelome rokov 2015 a 2016 schválilo mestské zastupiteľstvo uznesenie, ktorým pristúpilo k refinancovaniu úverov mesta. V dôsledku toho, že si mesto načas neplnilo splátkové kalendáre voči svojim dodávateľom, vznikli štyri úvery tzv. postúpením pohľadávok na banku a tá vyplatila záväzky za mesto, ktoré ich splácalo banke," spomenul vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Išlo podľa neho o štyri prípady, ktoré sa týkali spoločností HANT BA, Hater-Handlová, SAD Prievidza a TMG. Ďalším záväzkom mesta je investičný úver, ktorý pozostával z troch úverov (dva na rekonštrukciu mestských komunikácií poškodených po povodni v roku 2010 a jeden na výstavbu nájomných bytov) s balónovou splátkou vo výške 283.769,14 eura splatnou k 28. februáru 2023. "Spojením týchto troch úverov do jedného a odstúpením týchto záväzkov na banku vzniklo refinancovanie úveru v tom čase so splatnosťou sedem rokov. Keďže tento balík peňazí bol vo výške takmer 1,3 milióna eur, tak sa nastavili tzv. balónovou alebo zostatkovou splátkou," vysvetlil Mendel.



Splatnosť väčšiny záväzkov pôvodne podľa neho končila k 30. novembru tohto roka a u jedného väčšieho investičného refinančného úveru k 28. februáru 2023, keďže mesto požiadalo o predĺženie splatnosti v nadväznosti na pandémiu. "Opätovne tak pristupujeme k úverom a žiadame o prolongáciu banku, konkrétne Slovenskú sporiteľňu, ktorá podala najlepšiu ponuku na refinancovanie, aby sme mohli pokračovať v splácaní tzv. balónových splátok. Tie by mesto totiž muselo k 30. novembru uhradiť v plnej výške viac ako 794.000 eur," dodal.