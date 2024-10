Handlová predĺžila termín na vyplnenie žiadostí o množstvový zber

Handlová 17. októbra (TASR) - Mesto Handlová predĺžilo termín na vyplnenie žiadostí firiem a podnikateľov o množstvový zber do 21. októbra. Nový systém zavedie od januára. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Mesto žiada firmy a podnikateľov o doručenie vyplnených žiadostí s vyznačením frekvencie zvozu a veľkosti nádoby na odpad čo najskôr, najlepšie do 21. októbra, aby mohla byť výška poplatku nastavená čo najoptimálnejšie," uviedla Paulínyová.



Vyrubený poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu bude platiť od 1. januára budúceho roka. "Spolupráca mesta a právnických osôb a podnikateľov predíde zbytočným nedorozumeniam, keďže výšku poplatku nie je možné meniť počas roka," ozrejmila hovorkyňa mesta.



Ak firmy a podnikatelia na výzvu nezareagujú dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia (VZN), mesto im podľa nej nádobu pridelí a interval zvolí v súlade s tabuľkou z VZN.



Referent životného prostredia mestského úradu Peter Kerata pripomenul, že každá právnická osoba a podnikateľ musí mať v zmysle zákona o odpadoch uzavretú zmluvu s oprávnenou osobou a je povinná odpad vznikajúci z podnikateľskej činnosti a oddelene vyzbierané odpady z obalov a neobalových výrobkov likvidovať na svoje náklady. Netýka sa to zmesového komunálneho odpadu, ktorý odovzdáva mestu.