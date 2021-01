Handlová pripravila na víkend deväť odberných miest

Handlová 29. januára (TASR) - Samospráva Handlovej sa pripravuje na ďalšie testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Občania sa budú môcť dať otestovať antigénovými testami počas nadchádzajúceho víkendu 30. a 31. januára v deviatich odberových miestach, informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Odberové miesta budú fungovať od 9.00 h do 17.00 h s prestávkou od 12.00 h do 12.45 h a posledný odber sa uskutoční o 16.50 h. "Obyvatelia sa budú môcť dať otestovať v Základnej škole (ZŠ) na Morovnianskej ceste, zdravotnom stredisku, dome kultúry, podnikateľskom inkubátore, zubnom stredisku pri baniach, ZŠ Školská. Odbery v Novej Lehote budú len v sobotu (30. 1.) a v Morovne len v nedeľu (31. 1.)," uviedla Paulínyová.



Obyvatelia sa podľa nej mohli na testovanie vo viacerých odberných miestach i vopred objednať na konkrétny čas, objednávkový systém v piatok dopoludnia samospráva zastavila, keďže všetky časy na testovanie si občania rezervovali.



"Počas odberov bude pre miesta zriadený dispečing. Mesto bude informovať o prípadných čakacích dobách v mimoriadnom vysielaní mestského rozhlasu, na svojom webovom sídle a na sociálnej sieti," priblížila ďalej Paulínyová. Mesto má na celoplošné testovanie podľa nej dostatočný počet personálu zloženého zo zdravotníkov a dobrovoľníkov a kapacita odberových miest je dostatočná.



V Handlovej bolo na treťom skríningovom testovaní spolu 13 odberových miest, kde pôsobilo 12 odberových tímov, 24 zdravotníkov, 37 dobrovoľníkov a sedem príslušníkov Ozbrojených síl SR. Stálu službu malo päť mestských policajtov. Skríningové testovanie zabezpečovala v celom rozsahu samospráva, ktorá tlačila všetky potvrdenia o testovaní, ako aj formuláre na spracovanie výsledkov. Celkové náklady na testovanie dosiahli 31.569 eur. Od 23. do 26. januára sa prišlo dať otestovať 6913 ľudí, z toho bolo pozitívnych prípadov 104, čo predstavuje mieru pozitivity 1,5 percenta.