Handlová pripravila novú koncepciu rozvoja školstva
Základnou myšlienkou a víziou koncepcie je podľa nej zámer, že školstvo v Handlovej chce byť moderným, inkluzívnym a inovatívnym vzdelávacím prostredím.
Handlová 20. januára (TASR) - Samospráva Handlovej pripravila novú koncepciu rozvoja školstva v meste na nasledujúcich šesť rokov. Dokument má za cieľ zhodnotiť aktuálny stav vzdelávania i navrhnúť jeho vývoj na roky 2026 až 2031, vyjadriť sa k nemu môže aj verejnosť. Pripomienky môžu ľudia zasielať radnici do 22. januára. Koncepciou sa budú zaoberať mestskí poslanci na svojom rokovaní vo februári. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Koncepciu rozvoja školstva v meste Handlová na roky 2026 až 2031 vypracovala samospráva s ambíciou zhodnotiť aktuálny stav školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, identifikovať jeho silné aj slabé stránky, pomenovať ciele a navrhnúť východiská pre jeho ďalší rozvoj v nadchádzajúcom období,“ načrtla Paulínyová.
Základnou myšlienkou a víziou koncepcie je podľa nej zámer, že školstvo v Handlovej chce byť moderným, inkluzívnym a inovatívnym vzdelávacím prostredím, ktoré rozvíja potenciál každého žiaka a posilňuje komunitu. „Realizácia tejto vízie znamená usilovať sa o budovanie moderných, konkurencieschopných a úspešných základných škôl. Zároveň je nevyhnutné plne reflektovať zavádzanie kurikulárnej reformy, ktorá si vyžaduje zmenu metodických prístupov, dôraz na rozvoj kľúčových kompetencií a zohľadňovanie potrieb jednotlivých žiakov,“ priblížila.
Metodička školského úradu Katarína Kotianová ozrejmila, že snahou samosprávy je vytvárať podmienky pre moderné, inkluzívne a kvalitné vzdelávanie, ktoré bude reflektovať aktuálne potreby žiakov, s dôrazom na celoživotné učenie, osobnostný rast žiakov a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.
Návrh koncepcie bude predmetom rokovania komisie vzdelávania, mestskej rady a napokon mestského zastupiteľstva.
