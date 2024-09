Handlová pripravuje nariadenie o odpadoch, zavedie množstvový zber

Handlová 10. septembra (TASR) - Samospráva Handlovej pripravuje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s odpadmi. Jeho súčasťou bude zavedenie množstvového zberu odpadu pre podnikateľov, právnické osoby a firmy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Mesto plánuje zaviesť množstvový nevážený zber komunálneho odpadu od januára budúceho roka. "Z paušálneho poplatku sa po novom prejde na poplatok podľa množstva a objemu vytvoreného odpadu pre podnikateľov," uviedla Paulínyová.



Mesto aktuálne podľa nej doporučeným listom do elektronickej schránky v tejto súvislosti oslovuje všetky právnické osoby, podnikateľov a živnostníkov s prevádzkou alebo sídlom podnikania v Handlovej. Súčasťou listu je žiadosť, ktorú je potrebné vyplniť a z ktorej vyplynie, aký druh nádoby a frekvenciu zvozu odpadu budú potrebovať. "Je veľmi dôležité, aby právnické a fyzické osoby vyplnili žiadosť o zapojenie do neváženého množstvového systému zberu komunálneho odpadu, ktorého súčasťou je oznámenie skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku za takýto druh odpadu. Vychádzať budú môcť z harmonogramu a tabuľky, ktoré sú tiež prílohou listu," priblížila hovorkyňa mesta.



Ide podľa nej o najlepší spôsob, nakoľko podnikatelia budú vychádzať zo svojich vlastných skúseností. "Sami vedia najlepšie, koľko odpadu vyprodukujú. Na výber bude napríklad aj vrecový zber. Tento druh zberu je potrebné riadne zvážiť, pretože je určený len pre veľmi malé organizácie s maximálne dvomi zamestnancami alebo s malými priestormi," ozrejmila.



Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť na mestský úrad do 15. októbra osobne do podateľne alebo elektronicky, teda sken podpísanej žiadosti zaslať mestu cez elektronickú schránku.



"Cieľom tvorby nového VZN je spravodlivejšie nastavenie poplatkov za odpad. Mesto aktuálne eviduje viac ako 360 podnikateľských subjektov, ktorých potreby a požiadavky sú rôznorodé. Preto verí, že tento spôsob bude vyhovujúci pre obe strany. V prípade, že podnikatelia sa nevyjadria, mesto bude vychádzať z analytických dát," dodala hovorkyňa mesta.



O novom VZN bude poslanecký zbor mesta rokovať na najbližšom zasadnutí, ktoré je naplánované na koniec septembra. Návrh VZN bude podľa zákona zverejnený na úradnej tabuli mesta a bude možné ho pripomienkovať.